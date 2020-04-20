الدعم التنموي بالرياض تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية

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سجلت اللجنة التنفيذية بمنطقة الرياض المنفذة لـ “مبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا ” ارقاماً قياسية خلال فترة وجيزة من تدشين مهامها الميدانية .اذ تمكنت خلال الـ 24 ساعه الأولى من توزيع 2500 وجبة غذائية للأسر المتضررة سعوديين كانوا أو مقيمين إضافة الى العمال والمحتاجين، منها 500 في حي النسيم شرق الرياض بالتنسيق مع جمعية الدعوة بالنسيم ، و2000 وجبة بالتنسيق مع جمعية البر بمختلف فروعها في العاصمة .

وكانت اللجنة التنفيذية عبر لجانها المتفرعة قد جهزت حتى الآن “53873” وجبة غذائية ، إضافة الى” 76134 ” سلة غذائية ،وكلفت 14405 متطوعاً لتولي مسؤولية تسليمها للمحتاجين الأكثر تضررًا من تداعيات الآثار السلبية لفايروس كورونا في كافة أحياء الرياض بالتنسيق مع الجمعيات المعتمدة .

وقال رئيس اللجنة ، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي : إن هذه اللجنة واحدة من مجموعة لجان تمثل مناطق المملكة وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتشكيلها مؤخرًا لتنفيذ المبادرة للوقوف مع الدولة -حفظها الله- في الأزمة الحالية ، مشيراً الى أن تفاعل الشركات والمؤسسات والمطاعم ورجال الاعمال كان إيجابيا .وقدم السيالي شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج لدعمهم المبكر ومؤكداً ان الباب مازال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الانظمة واللوائح المعتمده .

يذكر أن لجنة الرياض التي يرأسها د. السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية بالرياض ومجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.