جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”

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دعما لحملة “برًّا بمكة” التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.وزعت “جمعية يسر الخيرية ببحرة”، وهي إحدى الجهات الخيرية الواقعة تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة، صباح اليوم الاثنين، 1000 سلة غذائية رمضانية، برعاية سعادة محافظ بحرة رجا بن دخيل الله السلمي، وبحضور مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محسن القحطاني، وبإشراف مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي . حيث إنطلقت من امام مقر المحافظة واستهدفت المستفيدين من المحتاجين في منازلهم