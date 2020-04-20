مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

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عقد مجلس النيابة العامة اجتماعه اليوم عن بُعد، برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب .

وناقش المجلس خلال الاجتماع آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي معالي النائب العام بتاريخ 20 /7 / 1441هـ، وتاريخ 29 /7/ 1441هـ، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.

وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.

