احدث الأخبار

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط
أبرز المواد
 جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”
منطقة مكة المكرمة
 الدعم التنموي بالرياض تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية
منطقة الرياض
 ” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة
محليات
 السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 نقاط الفرز البصري بالحدود الشمالية تواصل أعمالها بمداخل شعبة نصاب
منطقة الحدود الشمالية
مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

أبرز المواد
جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”

جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”

منطقة مكة المكرمة
الدعم التنموي بالرياض تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية

الدعم التنموي بالرياض تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية

منطقة الرياض

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=855705
المناطق - واس

عقد مجلس النيابة العامة اجتماعه اليوم عن بُعد، برئاسة معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب .
وناقش المجلس خلال الاجتماع آلية ممارسة المجلس لأعماله في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وفي ضوء التعليمات والضوابط الصادرة في هذا الشأن، كما ناقش المجلس اتخاذ التدابير الوقائية الاحترازية في ضوء تعميمي معالي النائب العام بتاريخ 20 /7 / 1441هـ، وتاريخ 29 /7/ 1441هـ، كما تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تخص العمل العدلي النيابي والشؤون الوظيفية لأعضاء النيابة العامة وأُصدر بشأنها القرارات اللازمة.
وثمّن مجلس النيابة العامة ما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات جائحة كورونا، منوهاً بما اتخذته القيادة الرشيدة من إجراءات استباقية أثبتت كفاءتها وجدارتها في احتواء الأزمة وتخفيف آثارها.

روابط ذات صلة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط
” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة
السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*