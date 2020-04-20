احدث الأخبار

وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا
أبرز المواد
 مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط
أبرز المواد
 جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”
منطقة مكة المكرمة
 الدعم التنموي بالرياض تجهز أكثر من 53 ألف وجبة و76 ألف سلة غذائية
منطقة الرياض
 ” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة
محليات
 السديس يوجه بإطلاق مبادرة توزيع “سلال الإفطار الرمضانية” عوضاً عن سفر الإفطار بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أكثر من 8000 حكم مجوّد يتيحها ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية للبحث والاطلاع
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنجز 55% من مشروع سفلتة حي الشراع بالعزيزية بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 تطبيق “سكني” يضيف خدمة إمكانية الاستفادة من “المستشار العقاري”
أبرز المواد
 أمير الحدود الشمالية يلتقي وزراء الصحة والتجارة والبلدية عبر الاتصال المرئي
منطقة الحدود الشمالية
 جامعة طيبة تكلف أساتذة الكليات الصحية بالعمل في مستشفيات المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا

وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا

أبرز المواد
مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

أبرز المواد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

أبرز المواد
جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”

جمعية يسر الخيرية ببحرة توزع 1000 سلة غذائية رمضانية دعما لحملة “برًّا بمكة”

منطقة مكة المكرمة

وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا

وزارة النقل تتيح خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا
http://almnatiq.net/?p=855708
المناطق - واس

أطلقت وزارة النقل عبر بوابتها على شبكة الانترنت ضمن خدماتها الالكترونية اليوم, خدمة استخراج تصاريح استثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها عن 90 طنًا، وذلك تسهيلًا لعملية استخراج التصاريح للناقلين دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.
ودعت وزارة النقل الراغبين باستخراج التصاريح التقديم من خلال بوابة خدمات الوزارة الإلكترونية Eservices.mot.gov.sa.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وضمن عدد من المبادرات التي تقدمها وزارة النقل للارتقاء بخدماتها المقدمة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.

روابط ذات صلة

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد

مجلس النيابة العامة يعقد جلسته الاستثنائية عبر الشبكة الافتراضية ويُصدرُ عدداً من القرارات عن بُعد
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 61 .. ومتحدث الصحة يوضح أن 78% من الحالات الجديدة كُشفت بالمسح النشط
” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*