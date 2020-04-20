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“انهيار تاريخي”.. برميل النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى في تاريخه

“انهيار تاريخي”.. برميل النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى في تاريخه

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“انهيار تاريخي”.. برميل النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى في تاريخه

“انهيار تاريخي”.. برميل النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=855717
المناطق - وكالات

هوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 147%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة “رويترز” أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 147% حيث بلغ سعر البرميل 8.60 دولار تحت الصفر.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” الأدنى في التاريخ.

فيما تم تداول عقود خام “برنت”، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، عند 26.43 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 5.88% عن سعر الإغلاق السابق.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.

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