ميركل تضم صوتها لـ”منتقدي الصين” وتدعوها إلى “الشفافية”

المناطق - وكالات

ضمن سلسلة الانتقادات الدولية الموجهة ضد الصين بسبب الطريقة التي تعاملت فيها مع فيروس كورونا المستجد، دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الحكومة الصينية إلى “التحلي بأكبر قدر من الشفافية” حول كيفية نشوء الوباء.

وقالت أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي: “كلما كانت الصين شفافة في موضوع نشوء الفيروس كان ذلك أفضل للجميع في العالم، بهدف أخذ العبر”.

وليست ألمانيا الدولة الوحيدة التي وجهت انتقادات للصين، فيما يتعلق بنشوء فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية، والطريقة التي تعاملت بها بكين مع المجتمع الدولي في ظل انتشار الوباء.

بدوره، ابدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شكوكا في استراتيجية بكين بعد ظهور اولى الاصابات في وسط الصين نهاية 2019.

ويتهم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الصين بأنها “أخفت” خطورة الفيروس والعدد الحقيقي لضحاياه.

كما حذرت المملكة المتحدة الصين، من أنها يجب أن تجيب على “أسئلة صعبة بشأن ظهور الفيروس، ولماذا لم يتم وقفه في وقت سابق”.

من جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن هناك “فجوات” في إدارة الصين لأزمة فيروس كورونا المستجد، قائلا: “هناك أشياء حدثت، لا نعرفها”.

وقال ماكرون لصحيفة “فايننشال تايمز”، إنه من “السذاجة” القول إن إدارة الصين للأزمة كانت أفضل من إدارة الدول الغربية.

أما الصين، فقد أنكرت بشكل متكرر صحة هذه الاتهامات، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إنه “من الضروري أن تتحد كل الدول لمكافحة الوباء وكسب الحرب ضد كوفيد-19”.

ورفضت الصين الاثنين دعوة استراليا للتحقيق في شأن كيفية إدارة الازمة، وخصوصا من جانب السلطات الصينية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين لقناة إيه بي سي العامة “نحتاج إلى معرفة تفاصيل لن تكون متاحة سوى عبر تقرير مستقل يوضح لنا منشأ الفيروس وكيفية مواجهته ومدى الشفافية في تقاسم المعلومات”.