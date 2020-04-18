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“تجارة حائل” تنفذ أكثر من 1600 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

“تجارة حائل” تنفذ أكثر من 1600 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

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“تجارة حائل” تنفذ أكثر من 1600 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية

“تجارة حائل” تنفذ أكثر من 1600 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=855734
المناطق - حائل

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 1600 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

هذا واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة حائل تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية، وشملت البقالات والهايبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم، والدجاج والأسماك، والخضار والفواكة، والمخابز، ومحطات بيع الوقود، وتم ضبط 86 مخالفة، 30 ٪ منها مخالفات مغالاة في الأسعار، وتم تطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وشملت الجولات محافظات بقعاء، والشنان، وموقق، والشملي، والحائط، والغزالة، والسليمي، وسميراء، والمراكز التابعة لها.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق امدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية.

وتؤكد وزارة التجارة على أهمية الاستهلاك المتوازن لكافة السلع، وعدم الإسراف بشراء كميات زيادة عن الإحتياج.

وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال ال24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.

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