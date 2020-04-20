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الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

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الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين
http://almnatiq.net/?p=855737
المناطق - الرياض

أكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السديس إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين .

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبحرص ومتابعة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على جاهزيتها لاستقبال الشهر الفضيل في ظل الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشارت المستجدات والظروف لهذا العام في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم أجمع لمضاعفة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الرئاسة في الحرمين الشريفين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والتي تسببت في إيقاف العمرة والزيارة, وفرض منع التجول على مدار اليوم بمكة المكرمة, والمدينة المنورة, مما جعل الرئاسة تضاعف جهودها في تعقيم وتنظيف الحرم المكي الشريف لتصل إلى سبع مرات يومياً, وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية والرقمية, واستمرار العمل عن بعد, وبث رسالة الحرمين للعالم أجمع من خلال مواقع الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتمدت الرئاسة خطة تشغيلية لموسم رمضان المبارك ينقسم إلى عشرة محاور وهي: المحور التوجيهي والعلمي ويعنى بنشر رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية وتعزيزها, وتنظيم الدروس والمحاضرات العلمية وإقامتها عن طريق الاتصال المرئي, وإقامة الدورات العلمية عن بعد, والعمل على تحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والثقافية من خلال الوسائل التقنية المتاحة.

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