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البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات

البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات
http://almnatiq.net/?p=855742
المناطق-يوسف المطيري

قالت وكالة رويترز البريطانية إن العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق هوت بأكثر م 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة 18.34 بتوقيت غرينتش.

وقالت الوكالة إنه للمرة الأولى على الإطلاق يضطر البائعون إلى أن يدفعوا للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط في انهيار تاريخي للخام الأمريكي.

و قالت  قناة “سي إن بي سي” الأمريكية إن العقود الآجلة للخام الأمريكي في مايو المقبل أصبحت سلبية للمرة الأولى في تاريخها.
وأضافت أن أسعار النفط الخام الأمريكي تراجعت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، حيث استمر المتداولين في القلق بشأن تراجع الطلب بسبب وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كان سعر أقرب عقود النفط الآجلة، التي تنتهي يوم الثلاثاء، هو الأكثر تضررًا، حيث انفصل عن العقود الآجلة في الشهر اللاحق مع انخفاض بأكثر من 90٪. وهذا يشير إلى أن البعض يعتقد أنه يمكن أن يكون هناك انتعاش في وقت لاحق من العام.

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