أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك

المناطق - الجوف

أعدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خطة رقابية مكثفة سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1441 والتي تتزامن مع جائحة كورونا المستجد .

وأوضح المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمين منطقة الجوف بأن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد الحقيل .

وأشار الشرعان بأن الخطة التي أعدتها الأمانة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام تشمل التركيز على المطاعم والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ للتأكد من قيامها باستيفاء كافة الشروط الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبشأن المسالخ فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها وكلفت جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف عليها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها للمستفيدين عبر الشراء واستلام الذبائح من خلال الواتس اب او عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة وتكثيف الرقابة عبر كادر طبي بيطري متخصص على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما ذكر الشرعان ان الامانة ستكثف على متابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، كما تقوم بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر كافة الاشتراطات البلدية .

وذكر أمين الجوف بأن الخطة تشمل رفع وتيرة أعمال النظافة في الأسواق التجارية وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم ، والتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة وتكليف فرق الاصحاح البيئي للقيام بعمليات الرش لمكافحة الحشرات بصفة مكثفة .

ووجه أمين المنطقة رؤوساء البلديات التابعة للأمانة والوكلاء ومدراء الأقسام المعنية والمراقبين بضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أفضل الخدمات والقيام بالجولات الميدانية وعلى مدار الـ 24 ساعة ومعاقبة المخالفين وتغريمهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات.

ودعا أمين منطقة الجوف في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة والإبلاغ عن اي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940 وعلى مدار 24 ساعة .

