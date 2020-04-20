احدث الأخبار

باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك
منطقة الجوف
 البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات
أبرز المواد
 الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين
أبرز المواد
 “تجارة حائل” تنفذ أكثر من 1600 جولة وتقف على وفرة المنتجات والسلع الرمضانية
منطقة حائل
 الشؤون الإسلامية تواصل استقبال طلبات المتقدمين لكتابة البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة كورونا عبر بوابتها الإلكترونية
أبرز المواد
 تيسيرًا للمستوردين.. الجمارك تؤجل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة
أبرز المواد
 إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول للدفع الإلكتروني بدءا من 10 مايو
أبرز المواد
 ميركل تضم صوتها لـ”منتقدي الصين” وتدعوها إلى “الشفافية”
أبرز المواد
 “انهيار تاريخي”.. برميل النفط الأمريكي يسجل أدنى مستوى في تاريخه
أبرز المواد
 الصحة المصرية : تسجيل 11 وفاة و 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 وزير الثقافة يعلن تشكيل مجلس أمناء المتحف الوطني
أبرز المواد
باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها

باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها

أبرز المواد
أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك

أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك

منطقة الجوف
البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات

البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات

أبرز المواد
الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

الشيخ السديس: إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتكون 5 تسليمات فقط مع استمرار تعليق حضور المصلين

أبرز المواد

أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك

أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=855744
المناطق - الجوف

أعدت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خطة رقابية مكثفة سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1441 والتي تتزامن مع جائحة كورونا المستجد .

وأوضح المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمين منطقة الجوف بأن الأمانة والبلديات التابعة لها تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وفق توجيهات وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد الحقيل .

وأشار الشرعان بأن الخطة التي أعدتها الأمانة والبلديات خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام تشمل التركيز على المطاعم والأسواق التجارية والمخابز والمسالخ للتأكد من قيامها باستيفاء كافة الشروط الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبشأن المسالخ فقد وضعت الأمانة خطة محكمة لمتابعتها وكلفت جهازاً فنياً وإدارياً للإشراف عليها والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لتقديم خدمتها للمستفيدين عبر الشراء واستلام الذبائح من خلال الواتس اب او عبر التطبيقات الإلكترونية المرخصة وتكثيف الرقابة عبر كادر طبي بيطري متخصص على محلات بيع اللحوم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

كما ذكر الشرعان ان الامانة ستكثف على متابعة وسائل النقل المستخدمة في توصيل الطلبات للمنازل وتعقيمها ، كما تقوم بفحص العاملين في جميع برامج التوصيل والمطاعم والصيدليات والمحال التموينية، والتأكيد على حفظ الطعام بحالته الأساسية والصحيّة ، وتوفر كافة الاشتراطات البلدية .

وذكر أمين الجوف بأن الخطة تشمل رفع وتيرة أعمال النظافة في الأسواق التجارية وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم ، والتخلص السريع من النفايات بالطرق الآمنة والوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة وتكليف فرق الاصحاح البيئي للقيام بعمليات الرش لمكافحة الحشرات بصفة مكثفة .

ووجه أمين المنطقة رؤوساء البلديات التابعة للأمانة والوكلاء ومدراء الأقسام المعنية والمراقبين بضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تقديم أفضل الخدمات والقيام بالجولات الميدانية وعلى مدار الـ 24 ساعة ومعاقبة المخالفين وتغريمهم وفق لائحة الجزاءات والغرامات.

ودعا أمين منطقة الجوف في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة والإبلاغ عن اي مخالفة عبر مركز خدمة العملاء 940 وعلى مدار 24 ساعة .

روابط ذات صلة

المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا

المدارس الأهلية في “تعليم الجوف” تطلق مبادرات لدعم جهود المملكة في مواجهة جائحة كرونا
أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة

أمانة الجًوف وبلديتها تنفذ ٦١٠٢ جولة رقابية وتضبط ٢٧٠ مخالفة
أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة

أمين الجوف يشكر معالي وزير الشؤون البلدية و القروية على الصلاحيات الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*