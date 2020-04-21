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الأسهم الأمريكية تهبط مع انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي

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المناطق - وكالات

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين، بعد أن تحولت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يبرز الفوضى التي أطلقتها جائحة كورونا إلى الاقتصاد العالمي.

وأنهى المؤشر “داو جونز الصناعي” جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 592.05 نقطة، أو 2.44 بالمئة، إلى 23650.44 نقطة.

وتراجع المؤشر “ستاندرد اند بورز 500” الأوسع نطاقا 51.40 نقطة، أو 1.79 بالمئة، ليغلق عند 2823.16 نقطة.

كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 89.41 نقطة، أو 1.03 بالمئة، إلى 8560.73 نقطة.

وهوى سعر برميل النفط الأمريكي بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين 20أبريل، بأكثر من 306%، مسجلا أدنى مستوى في تاريخه.

وذكرت وكالة “رويترز” أن عقود الخام الأمريكي الآجلة هوت بنسبة 306% حيث بلغ سعر البرميل 37.63 دولار تحت الصفر، بحلول الساعة 18.34 بتوقيت غرينتش.

ويعود هذا المستوى الذي سجله الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” الأدنى في التاريخ.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي “مزيج برنت” 9.2 بالمئة إلى 25.43 دولار للبرميل.

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