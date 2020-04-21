اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول

المناطق - الرياض

يبدأ الأمن العام اعتبارا من اليوم الثلاثاء الساعة الثالثة عصراً تطبيق قرار النموذج الموحد لتصاريح التنقل أثناء منع التجول في جميع مناطق المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية في وقت سابق إن النموذج هو نفس النموذج الموحد الذي طُبق في المدن الثلاث (الرياض، مكة، المدينة) منذ يوم 20-8-1441هـ، وسيطبق على الفئات المستثناه من المنع فقط، ويمكن تصديقه من شرطة المنطقة، بعد إصداره من الجهة المسؤولة.

وبينت وزارة الداخلية أيضاً أن كل وزارة أو جهة حكومية مسؤولة عن التصريح لمنسوبيها، وكذلك مسؤولة عن التصاريح للقطاعات المرتبطة بها، والتصديق عليها، ثم تقوم كل شرطة منطقة بتصديق ما تصادق عليه الجهة الحكومية، أو الوزارة المعنية بالنشاط، وذلك لمنسوبيها المستثنين.