احدث الأخبار

ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا
أبرز المواد
 اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول
أبرز المواد
 بـ”دبلوماسية الأقنعة”.. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسيا
أبرز المواد
 شكراً سيد كورونا
أبرز المواد
 أمريكا صدرت معدات طبية بملايين “بالوقت القاتل”.. كيف حدث ذلك؟ 
أبرز المواد
 توقعات باستمرار الأمطار الغزيرة على الرياض والقصيم حتى الغد
أبرز المواد
 إمارة مكة تعلن انطلاق أولى رحلات مغادرة الوافدين إلى بلدانهم غدا
أبرز المواد
 الفرق بين خام برنت وخام تكساس الامريكي
الاقتصاد
 الأسهم الأمريكية تهبط مع انهيار العقود الآجلة للنفط الأمريكي
أبرز المواد
 باكستان تطلب ضمانا من قطر بشأن تسديد مستحقات عمالها
أبرز المواد
 أمانة منطقة الجوف ترفع وتيرة استعداداتها مع اقتراب شهر رمضان المبارك
منطقة الجوف
 البائع يدفع للمشتري للمرة الأولى.. برميل النفط الأمريكي يصل إلى سالب 37 دولارات
أبرز المواد
ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا

ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا

أبرز المواد
اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول

اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول

أبرز المواد
بـ”دبلوماسية الأقنعة”.. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسيا

بـ”دبلوماسية الأقنعة”.. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسيا

أبرز المواد
شكراً سيد كورونا

شكراً سيد كورونا

أبرز المواد

ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا

ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=855770
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، إن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا.

وبشأن أزمة انهيار خام النفط الأميركي، صرح ترمب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، أن إدارته تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

وأعلن ترمب أن لديه لقاء مع حاكم نيويورك في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيواصل الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة، معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يتم التصويت اليوم في مجلس الشيوخ على خطة دعم تلك الشركات.

روابط ذات صلة

اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول

اعتبارا من اليوم .. بدء تطبيق نموذج التنقل الموحد خلال منع التجول
بـ”دبلوماسية الأقنعة”.. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسيا

بـ”دبلوماسية الأقنعة”.. بكين تهدد نفوذ واشنطن في آسيا
شكراً سيد كورونا

شكراً سيد كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*