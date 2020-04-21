ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا

المناطق - الرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، إن هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا.

وبشأن أزمة انهيار خام النفط الأميركي، صرح ترمب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا، أن إدارته تسعى لتحويل 75 مليون برميل من النفط للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

وأعلن ترمب أن لديه لقاء مع حاكم نيويورك في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيواصل الضغط على الكونغرس لدعم الشركات الصغيرة، معربا في السياق ذاته عن أمله في أن يتم التصويت اليوم في مجلس الشيوخ على خطة دعم تلك الشركات.