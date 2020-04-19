احدث الأخبار

شاهد.. 8 مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة على محافظتي وادي الدواسر والسليل
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي
منطقة جازان
 جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا
منطقة تبوك
 على طريق المواجهة.. لماذا اصطدمت بكين بواشنطن بأزمة كورونا؟
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يحتاج مساعدات بقيمة 1.5 تريليون يورو
أبرز المواد
 “العين الوردية”.. أحد الأعراض “المقلقة” للإصابة بكورونا
أبرز المواد
 تعليم سراة عبيدة يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز بوابة المستقبل
منطقة عسير
 بعد حظر 30 يوما.. دولة جديدة تعلن “السيطرة على كورونا”
أبرز المواد
 الشيخ السديس يعلن خطة شهر رمضان المبارك للمسجد النبوي
أبرز المواد
 السويد.. كبار السن يدفعون ثمن “استراتيجية الوباء”
أبرز المواد
 “دواء كورونا” الأشهر يحصل على “فرصة جديدة”
أبرز المواد
 ترمب: هناك مؤشرات إيجابية في معركتنا ضد كورونا
أبرز المواد
شاهد.. 8 مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة على محافظتي وادي الدواسر والسليل

شاهد.. 8 مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة على محافظتي وادي الدواسر والسليل

أبرز المواد
نائب أمير جازان يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

نائب أمير جازان يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

منطقة جازان
جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا

منطقة تبوك
على طريق المواجهة.. لماذا اصطدمت بكين بواشنطن بأزمة كورونا؟

على طريق المواجهة.. لماذا اصطدمت بكين بواشنطن بأزمة كورونا؟

أبرز المواد

تعليم سراة عبيدة يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز بوابة المستقبل

تعليم سراة عبيدة يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز بوابة المستقبل
http://almnatiq.net/?p=855777
المناطق - عسير

في ظل توجهات معالي وزير التعليم الرامية إلى التحول الرقمي وإرساء دعائم التعلم عن بُعد ( الإلكتروني) حققت إدارة تعليم سراة عبيدة المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز المشرفات والمعلمات في بوابة المستقبل والمركز الرابع في إنجاز المشرفين وفي هذا الصدد فقد أشار مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي
إلى أن التحول الرقمي والتعلم عن بعد خياراً أصيلاً وليس ترفاً لاسيما في إدارت التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي مؤكداً على أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من مقام وزارة التعليم للتوسع المجود في هذا الإتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقانة ليكون وطننا المعطاء أولًا بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة المتمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وتعتبر بوابة المستقبل نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).

روابط ذات صلة

رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار

رجال الأمن في عسير يطبقون تعليمات منع التجول وسط الأمطار
الأمير تركي بن طلال يتابع مع وزير التعليم الحركة التعليمية في عسير ويشيد بنجاح برامج التعليم عن بُعد

الأمير تركي بن طلال يتابع مع وزير التعليم الحركة التعليمية في عسير ويشيد بنجاح برامج التعليم عن بُعد
مختصون يناقشون واقع الأمن السيبراني في المملكة ودور الباحثين والممارسين في تطويره

مختصون يناقشون واقع الأمن السيبراني في المملكة ودور الباحثين والممارسين في تطويره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*