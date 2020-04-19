تعليم سراة عبيدة يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز بوابة المستقبل

المناطق - عسير

في ظل توجهات معالي وزير التعليم الرامية إلى التحول الرقمي وإرساء دعائم التعلم عن بُعد ( الإلكتروني) حققت إدارة تعليم سراة عبيدة المركز الأول على مستوى المملكة في إنجاز المشرفات والمعلمات في بوابة المستقبل والمركز الرابع في إنجاز المشرفين وفي هذا الصدد فقد أشار مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي

إلى أن التحول الرقمي والتعلم عن بعد خياراً أصيلاً وليس ترفاً لاسيما في إدارت التعليم بمناطق ومحافظات الحد الجنوبي مؤكداً على أن إدارته ستعمل في ظل الدعم المباشر من مقام وزارة التعليم للتوسع المجود في هذا الإتجاه للتماشي مع دوافع وميولات الجيل الحالي الذي تجذبه التقانة ليكون وطننا المعطاء أولًا بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة المتمثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير : محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وتعتبر بوابة المستقبل نافذة التحول الرقمي في وزارة التعليم التي خطت فيها خطوات حثيثة نحو التحول الرقمي لتضع نفسها في ريادة الوزارات التي سعت لتطوير آليات عملها بحثًا عن تجويد المخرج التعليمي وذلك من خلال تطويع التقنية بما ينعكس بشكل إيجابي على المعلم والطالب وبيئة المدرسة على حد سواء، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة (2030).