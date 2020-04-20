جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا

تبوك- فايز السميري:

ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وفي إطار حملة يداً بيد ، وحملة مجتمع واعي استطاعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك ، الفرز والكشف على اكثر من 20,000 الف ، في عدد من المواقع الأسواق والمجمعات التجارية ، وبوابة قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة ، وسكن العمالة الوافدة ، وذلك بمشاركة فرق تطوعية ، فريق رواد التمريض بتبوك وفريق تكاتف ، وكلية الغد بتبوك وبدعم من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الصحة العامة .

وأوضح الدكتور يوسف صالح العلاوي عضو مجلس الإدارة بالجمعية رئيس اللجنة الصحية بالحملة أن المبادرة مستمرة و تهدف إلى المساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ( كوفيد-١٩ ) بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص حتى تنتهي هذه الجائحة بإذن الله