ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وفي إطار حملة يداً بيد ، وحملة مجتمع واعي استطاعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك ، الفرز والكشف على اكثر من 20,000 الف ، في عدد من المواقع الأسواق والمجمعات التجارية ، وبوابة قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة ، وسكن العمالة الوافدة ، وذلك بمشاركة فرق تطوعية ، فريق رواد التمريض بتبوك وفريق تكاتف ، وكلية الغد بتبوك وبدعم من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الصحة العامة .
وأوضح الدكتور يوسف صالح العلاوي عضو مجلس الإدارة بالجمعية رئيس اللجنة الصحية بالحملة أن المبادرة مستمرة و تهدف إلى المساهمة في الحد من إنتشار فيروس كورونا ( كوفيد-١٩ ) بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص حتى تنتهي هذه الجائحة بإذن الله
جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا
ضمن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، وفي إطار حملة يداً بيد ، وحملة مجتمع واعي استطاعت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك ، الفرز والكشف على اكثر من 20,000 الف ، في عدد من المواقع الأسواق والمجمعات التجارية ، وبوابة قاعدة الملك فيصل الجوية بالمنطقة ، وسكن العمالة الوافدة ، وذلك بمشاركة فرق تطوعية ، فريق رواد التمريض بتبوك وفريق تكاتف ، وكلية الغد بتبوك وبدعم من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الصحة العامة .
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