نائب أمير جازان يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي

جازان -فضه عطيف :

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، -عبر الاتصال المرئي- اجتماعا بوكلاء الامارة ومحافظي المحافظات .

واستمع سموه في مستهل الاجتماع لشرح عن التقارير الميدانية وأعمال فرق المتابعة لجائحة فايروس كورونا ودور المحافظين مع الجهات المعنية بالصحة والأمانة والبلديات التابعة لها والتجارة والتعليم العام والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، لمتابعة تطبيق القرارات ورصد المستجدات ونتائج جهود مختلف الجهات ومعالجة الصعوبات كافة التي تعترض تنفيذ أعمالها.

وجرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة الاعمال الخيرية والدعم المجتمعي للأسر بمحافظات المنطقة ومتابعة تقارير توفر السلع والمخزون الغذائي بمنافذ البيع وثبات الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة، مطلعاً سموه على الآليات والإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المحافظات والمراكز والتدابير التي تمت خلال مراحل تنفيذ القرارات، والجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال النظافة والتعقيم وتطبيق أعلى معايير الاشتراطات الصحية.

وشدد سموه ، على أهمية تطبيق الأنظمة ضد المخالفين لمنع التجول وبمختلف القرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية ، مشيدًا بالتزام كافة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لما يحقق الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) ،

مثمنا دور منسوبي الصحة والجهات الامنية بكافة القطاعات على اداء مهام عملهم المناطة بهم.

وأكد سموه حرص القيادة الحكيمة ومتابعتها – أيدها الله – ودعمها كل ما يضمن حماية أبناء هذا البلد ، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والسلامة.

حضر الاجتماع عبر الاتصال المرئي وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي ووكيل الامارة للشؤون الامنية محمد بن عبدالله الخليوي.