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الأمم المتحدة تجمع آراء الملايين حول العالم لتحديد الاتجاه المستقبلي لها

الأمم المتحدة تجمع آراء الملايين حول العالم لتحديد الاتجاه المستقبلي لها
http://almnatiq.net/?p=855797
المناطق - وكالات

تواصل منظمة الأمم المتحدة جمع آراء ووجهات نظر الملايين حول العالم ضمن مبادرة UN75 التي تهدف إلى تحديد الاتجاه المستقبلي للمنظمة.
وأوضحت المنظمة في التقرير الصحفي اليومي، أن النتائج الأولية كشفت عن وجود دعم ساحق لأهمية التعاون الدولي، ويتنامى هذا الدعم بشكل ملحوظ منذ ظهور جائحة كوفيد-19 حول العالم.
وبينت المنظمة أنها جمعت المعطيات من المئات من المحادثات والمسح الذي أجري عبر الإنترنت بمشاركة نحو 186 دولة، موضحة أن المعطيات تشكل جزءا من مبادرة الذكرى ال 75 على إنشاء الأمم المتحدة، وهو الأكبر على الإطلاق الذي تقوم به الأمم المتحدة منذ يناير 2020 لتحصيل آراء عامة ووضع حلول جماعية لمواجهة التحديات.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة أن النتائج الأولية تظهر أن نحو 95% ممن قدّموا آراءهم (من جميع الفئات العمرية والمستويات التعليمية) يتفقون على أن البلدان بحاجة إلى العمل معا لإدارة القضايا العالمية، حيث شهدت هذه الاستجابة ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية فبراير فصاعدا، حيث بدأ انتشار كوفيد-19 في إحداث اضطرابات كبيرة في النظم الصحية والاقتصادية والعادات الاجتماعية، واحتلت قضية المخاطر الصحية الصدارة في قائمة الشواغل التي عبّر عنها المستجيبون حيث ارتفعت بشكل حادّ منذ مارس.
وأشارت إلى أن مبادرة UN75 تعد تشجيعاً للنقاش المنفتح والصادق الذي يحترم آراء الغير، مفيدة أن المبادرة تأمل في جمع ملايين وجهات النظر والآراء المتباينة في النقاش.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أطلق مبادرة UN75 والتي تركز بشكل كبير على الإصغاء لجميع الناس حول العالم وخاصة أصوات الشباب، حيث سيتم عرض النتائج في الاحتفال الرسمي بالذكرى السنوية ال 75 على إنشاء الأمم المتحدة، في سبتمبر 2020، وستركز UN75 على أفضل الطرق للمضي قدما وسيُنشر تقرير نهائي في يناير 2021.

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