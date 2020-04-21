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قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 بصورة عادلة

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قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 بصورة عادلة

قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 بصورة عادلة
http://almnatiq.net/?p=855803
المناطق_الرياض

تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع أعضائها الـ193 اليوم قرارا يطالب بإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المستقبلية لوباء كوفيد-19 ويؤكد على الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحة العالمية.
والقرار الذي تقدمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية يتمحور حول الاستجابة الصحية لفيروس كورونا المستجدّ ويدعو إلى تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق، بما في ذلك مع القطاع الخاص.
ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكد من أن الموارد المخصصة تضمن الوصول العادل والشفاف والمنصف والكفء والفعال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 .
ويشدد القرار على أهمية أن يكون كل ما سلف متاحا لجميع المحتاجين إليه، ولا سيما البلدان النامية.

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