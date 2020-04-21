احدث الأخبار

الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !
أبرز المواد
 وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق
أبرز المواد
 «أمن الدولة»: الشائعات لا تقل خطورة عن وباء كورونا
أبرز المواد
 قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 بصورة عادلة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تجمع آراء الملايين حول العالم لتحديد الاتجاه المستقبلي لها
أبرز المواد
 كورونا في مياه رش الحدائق بباريس.. من أين جاء؟
أبرز المواد
 شاهد.. 8 مقاطع فيديو للأمطار الغزيرة على محافظتي وادي الدواسر والسليل
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات عبر الاتصال المرئي
منطقة جازان
 جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا
منطقة تبوك
 على طريق المواجهة.. لماذا اصطدمت بكين بواشنطن بأزمة كورونا؟
أبرز المواد
الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

أبرز المواد
الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !

الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !

أبرز المواد
وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده

وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق

الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق

أبرز المواد

الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=855814
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيوقّع أمراً تنفيذياً “لتعليق الهجرة مؤقّتاً” إلى الولايات المتّحدة بقصد “حماية وظائف” المواطنين الأميركيين في ظلّ التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّه “في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!”.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرّغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتّحدة.

ووصف الرئيس الأميركي فيروس كورونا المستجدّ بـ”العدو الخفيّ” بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.

ولم تقدّم تغريدة ترامب مزيداً من التفاصيل بشأن ما سينجم عن هذا الإجراء ولا متى وكيف وإلامَ سيتم تنفيذه.

وكان ترامب فرض في يناير حظراً على السفر من الصين إلى الولايات المتّحدة للحدّ من تفشّي الوباء في بلاده، في خطوة لم ينفكّ مذّاك يشيد بها.

ولاحقاً فرض الرئيس الأميركي في منتصف مارس، للغاية عينها، قيوداً على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الولايات المتّحدة.

روابط ذات صلة

الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !

الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !
وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده

وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده
الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق

الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*