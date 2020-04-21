الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيوقّع أمراً تنفيذياً “لتعليق الهجرة مؤقّتاً” إلى الولايات المتّحدة بقصد “حماية وظائف” المواطنين الأميركيين في ظلّ التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر إنّه “في ضوء هجوم العدو الخفيّ، وفي ظلّ الحاجة إلى حماية وظائف مواطنينا الأميركيين العظماء، سأوقّع على أمر تنفيذي لتعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة!”.

ويعتزم ترامب القيام بهذه الخطوة على الرّغم من أن تداعيات فيروس كورونا المستجدّ خلّفت لغاية اليوم 22 مليون عاطل عن العمل في الولايات المتّحدة.

ووصف الرئيس الأميركي فيروس كورونا المستجدّ بـ”العدو الخفيّ” بعدما حصد الوباء أرواح أكثر من 42 ألف شخص في الولايات المتحدة من أصل أكثر من 766 ألف مصاب.

ولم تقدّم تغريدة ترامب مزيداً من التفاصيل بشأن ما سينجم عن هذا الإجراء ولا متى وكيف وإلامَ سيتم تنفيذه.

وكان ترامب فرض في يناير حظراً على السفر من الصين إلى الولايات المتّحدة للحدّ من تفشّي الوباء في بلاده، في خطوة لم ينفكّ مذّاك يشيد بها.

ولاحقاً فرض الرئيس الأميركي في منتصف مارس، للغاية عينها، قيوداً على السفر من غالبية الدول الأوروبية إلى الولايات المتّحدة.