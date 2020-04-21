وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده

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ثمّن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبد الرقيب فتح جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واستجابته العاجلة في مساعدة النازحين والأسر المتضررة من السيول في محافظة مأرب.

وأكد فتح في تصريح صحفي أن المساعدات الإيوائية والغذائية والطبية الشاملة المقدمة من المركز للنازحين والمتضررين من السيول في محافظة مأرب ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع النازحين والأسر المتضررة، وساندت جهود السلطات المحلية في المحافظة.

وعبّر الوزير فتح عن شكره للجهود التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم البرامج والمشاريع الإغاثية في بلاده، مؤكدا أن هذه الجهود تحظى بتقدير كبير لدى الحكومة والشعب اليمني.