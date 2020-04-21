احدث الأخبار

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال
أبرز المواد
 مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
أبرز المواد
 شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!
أبرز المواد
 ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر
أبرز المواد
 “تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية
أبرز المواد
 تضارب الأقوال عن صحة كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية
أبرز المواد
 6 آلاف طبيب سعودي في 30 دولة للمساعدة في مواجهة كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !
أبرز المواد
 وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق
أبرز المواد
 «أمن الدولة»: الشائعات لا تقل خطورة عن وباء كورونا
أبرز المواد
النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

أبرز المواد
مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

أبرز المواد
شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

أبرز المواد
ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

أبرز المواد

6 آلاف طبيب سعودي في 30 دولة للمساعدة في مواجهة كورونا (فيديو)

http://almnatiq.net/?p=855830
المناطق_الرياض

قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أيمن عبده، إن أطباء المملكة الذين فضّلوا البقاء في الدول التي ابتُعثوا إليها للدراسة يُعدّون سفراء للمملكة.

وأضاف “عبده” أن عدد هؤلاء الأطباء يزيد على 6 آلاف طبيب في أكثر من 30 دولة، لافتاً إلى أن هذا العدد يعكس حجم استثمار قيادة المملكة في القطاع الصحي من خلال التوسع في برامج الابتعاث التي بدأت قبل 40 عاماً.

ووصف أمين عام هيئة التخصصات الصحية أولئك الأطباء بالأبطال، مؤكداً أنهم يثبتون للعالم أجمع أن المملكة بلد خير وسلام وإنسانية، وتهدي للآخرين أبناءها الذين هم أفضل ما لديها.

روابط ذات صلة

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال
مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*