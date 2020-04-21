6 آلاف طبيب سعودي في 30 دولة للمساعدة في مواجهة كورونا (فيديو)

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قال الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أيمن عبده، إن أطباء المملكة الذين فضّلوا البقاء في الدول التي ابتُعثوا إليها للدراسة يُعدّون سفراء للمملكة.

وأضاف “عبده” أن عدد هؤلاء الأطباء يزيد على 6 آلاف طبيب في أكثر من 30 دولة، لافتاً إلى أن هذا العدد يعكس حجم استثمار قيادة المملكة في القطاع الصحي من خلال التوسع في برامج الابتعاث التي بدأت قبل 40 عاماً.

ووصف أمين عام هيئة التخصصات الصحية أولئك الأطباء بالأبطال، مؤكداً أنهم يثبتون للعالم أجمع أن المملكة بلد خير وسلام وإنسانية، وتهدي للآخرين أبناءها الذين هم أفضل ما لديها.