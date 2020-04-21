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“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية

“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=855834
المناطق_الرياض
أقام المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الملتقى الأول للصحة النفسية الإلكترونية، بمشاركة (10) متحدثين متخصصين في مجال الصحة النفسية من خلال أحدث التقنيات الإلكترونية عن بُعد.

وبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية قدمها المشرف العام على المركز الدكتور عبدالحميد الحبيب، تلاها بدأت جلسات الملتقى بورقة علمية قدمها الدكتور أحمد بلخير حول الصحة النفسية الإلكترونية والاستراتيجية الوطنية لها، ومن ثم ورقة علمية للدكتور حسن الشهري حول الضوابط المهنية والأخلاقية في خدمات الصحة النفسية.

كما تضمنت جلسات الملتقى ورقة علمية للدكتور ماجد الدسوقي تحدث فيها عن التحديات التي تواجه الصحة النفسية الإلكترونية، وكذلك ورقة علمية للدكتور خالد الجابر تحدث فيها عن العلاج النفسي عن بعد “العيادة الافتراضية”.

واستمرت جلسات الملتقى باستعراض تجارب العلاج عن بعد حيث تحدث الدكتور فهد العريفي حول تجربة مستشفى الملك فيصل في تقديم خدمات الطب عن بعد، والدكتورة تمارا جعفر حول تجربة مستشفى أرامكو في تقديم الاستشارات النفسية عن بعد خلال جائحة كورونا، وكذلك الأخصائية جميلة العبدلي عن تجربة شركة كيورا في العلاج النفسي عن بعد.

واختتمت جلسات الملتقى بورقة علمية للدكتور عبدالله الشرقي حول علاج الإدمان عبر الإنترنت، وورقة علمية للدكتور بدر بن هديان تحدث فيها عن التجربة الاسترالية في الصحة النفسية الإلكترونية.

الجدير بالذكر أن المركز يسعى من خلال الملتقى إلى الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة لتقديم خدماته في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ومواكبة أحدث الطرق العلاجية النفسية لتقديمها بقالب يعود بالنفع على المستفيدين.

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