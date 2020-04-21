احدث الأخبار

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
أبرز المواد
 شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!
أبرز المواد
 ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر
أبرز المواد
 “تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية
أبرز المواد
 تضارب الأقوال عن صحة كيم جونغ أون بعد خضوعه لعملية جراحية
أبرز المواد
 6 آلاف طبيب سعودي في 30 دولة للمساعدة في مواجهة كورونا (فيديو)
أبرز المواد
 الرئيس الأميركي يعتزم تعليق الهجرة مؤقتاً إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا
أبرز المواد
 الحكومات الغربية تتخذ قرارا “هاما ومفاجئا” تجاه الصين !
أبرز المواد
 وزير الإدارة المحلية اليمني يثمّن استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم النازحين والمتضررين من السيول في بلاده
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار غزيرة وجريان للسيول في ١٠ مناطق
أبرز المواد
 «أمن الدولة»: الشائعات لا تقل خطورة عن وباء كورونا
أبرز المواد
 قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لكوفيد-19 بصورة عادلة
أبرز المواد
مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

أبرز المواد
شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

أبرز المواد
ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

أبرز المواد
“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية

“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية

أبرز المواد

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
http://almnatiq.net/?p=855835
المناطق_الرياض

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.

روابط ذات صلة

شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!
ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر
“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية

“تعزيز الصحة النفسية” يقيم ملتقى الصحة النفسية الإلكترونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*