مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة

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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبقى الحالة المطرية الربيعية اليوم نشطة.

وقال: متوقع أن تؤثر بسحبها وأمطارها على أجزاء من مناطق #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل #نجران #رفحاء وما حولها، وربما مرتفعات #جازان.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: متوقع اليوم أن تتشكل سحب المزن الركامية الضخمة، والمفعمة بالرطوبة والأمطار وربما بالبرد، وهي في الوقت نفسه محملة برياح هابطة مثيرة للغبار، وقد تكون شديدة، شمال منطقة #الرياض قد يكون له النصيب الأوفر.