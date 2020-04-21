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النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

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النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال

النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=855836
المناطق_الرياض

أصدرت النيابة العامة تحذيراً مهما لغير السعوديين من ممارسة أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي

وأوضحت النيابة أنه يُحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفة الأنظمة مشيرة إلى أن التستر جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار- وفقاً لـ عكاظ –

وأكدت النيابة العامة أن عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها مليون ريال وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري والإبعاد لغير السعوديين

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