“السعودية للكهرباء” تعلن تنازل “صندوق الاستثمارات العامة” عن نصيبه في توزيعات الأرباح عن 2019

المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه ورد إليها برقية من صندوق الاستثمارات العامة الصادرة برقم (4018) وتاريخ 20 أبريل 2020 تفيد بصدور موافقة اللجنة الوزارية المفوضة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على التنازل عن نصيب صندوق الاستثمارات العامة في الأرباح التي توزعها الشركة عن العام المالي 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن ذلك يأتي لتحقيق الأهداف المرجوة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة والبحث عن الطرق المناسبة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 3096 مليون سهم من أسهم الشركة السعودية للكهرباء ما يعادل 74.31% من إجمالي أسهم الشركة.

وحسب البيانات المتاحة، لم تعلن بعد الشركة السعودية للكهرباء عن توزيعات الارباح للعام 2019، فيما وزعت أرباحا بواقع 0.7 ريال للسهم خلال عام 2018.