ارتفاع برميل النفط الأمريكي إلى ما فوق الصفر

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قفز سعر برميل النفط الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء تسليم مايو، إلى ما فوق الصفر، وذلك بعد انهيار تاريخي في أسعاره خلال الساعات الماضية.

ووفقاً لـ” العربية .نت” أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أنّ الولايات المتّحدة تسعى لشراء 75 مليون برميل لملء مخزون البلاد الاستراتيجي من النفط ، بعد أن تحولت العقود الآجلة للنفط الأمريكي لأقرب استحقاق، إلى سلبية، للمرة الأولى في التاريخ مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، وهو ما يثبط المشترين.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي تسليم مايو( 55.90 دولار)، أو 306% ثلاثمئة وستة في المئة، إلى ناقص 37 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن التراجعات التي شهدها الخام الأمريكي مسألة تقنية لها علاقة مباشرة بانتهاء تداول عقود تسليم مايو اليوم الثلاثاء، بدليل أن عقود الخام الأمريكي لشهر يونيو تتداول عند 21 دولارا، وبالتالي فمن يشتري النفط إما المصافي، أو المضاربين وهؤلاء يقومون ببيع ما في أيديهم.