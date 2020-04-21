شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!

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نشر مواطن مقطع فيديو أظهر وجود ثعبان يسبح داخل خزان المياه في منزله. موجها نصيحة للمواطنين الذين يشترون المياه بالوايت في مدينة أبها أو خميس مشيط أو غيرها بتوخي الحذر.

وأوضح المواطن خلال الفيديو : ” أن خزان المياه محكم الغلق بشكل لا يسمح بتسلل أي ثعابين داخله”, مشيرا إلى أنه تفاجأ بوجود الثعبان على الرغم من إغلاق الخزان بقفل .

وحمل المواطن عمال من الجنسية الهندية والباكستانية مسؤولية وصول الثعبان إلى الخزان, قائلا: “العمال الباكستانيين والهنود يقومون ببيع المياه بالوايت لهم باعتبار أنها مياه تحلية إلا أن ما حدث يبين أنهم يبيعون مياه آبار”.

وتابع متسائلا: “كيف دخل الثعبان إلى الخزان إذا كان مغلق بشكل جيد؟”. وأردف: “أكيد دخل مع الوايت وتم وضعه في الخزان”. ودعا إلى عدم شراء المياه من العمالة.

وطالب الجهات الرسمية بتشديد الرقابة على العمال واتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مخالفات.