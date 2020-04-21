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محافظ حفرالباطن يدشن موقع ومتجر “تراؤف”

محافظ حفرالباطن يدشن موقع ومتجر “تراؤف”
http://almnatiq.net/?p=855862
المناطق_حفر الباطن
دشَّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود – محافظ حفر الباطن – مساء اليوم الاثنين 27 / 8/ 1441 هـ موقع جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن “تراؤف” الالكتروني بحلته الجديدة وأطلق متجرها الالكتروني .
كما اطَّلع سموه على ما قدمته جمعية تراؤف خلال 30 يومًا لمستفيديها في ظل جائحة كورونا من خدمات إغاثية ودعمٍ وقائيٍ مالي وسلالٍ غذائية وتعقيمٍ للمباني والإسكان التنموي وبرامج تعليمية وتربوية وتنموية للأبناء والبنات والأمهات عن بعد حيث بلغت تكلفة ما قُدِّم خلال هذه الأزمة 3.351.230 ريال .
من جانبه ثمن سموه دور الجمعية المجتمعي في هذه الجائحة وما تقوم به من مبادرات وخدمات جليلة وريادية على مستوى المملكة .
وفي ختام هذا اللقاء ألقى سموه كلمة لمستفيدي الجمعية عبَّر من خلالها حرص القيادة الرشيدة
على كل ما من شأنه استقرار المواطن وعيشه برغد وصحة وأمان .
وتأتي خطوة تراؤف لـ تحسين الموقع وتطويره وتدشين المتجر الإلكتروني حرصًا منها على مواكبة التقنية الحديثة وتطورها ، وتمتين بنيتها التقنية الكبيرة وإسهامًا في توفير وسائل اتصالية متنوعة ومتعددة للداعمين والشركاء والكفلاء ، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة التواصل .

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