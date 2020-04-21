96 مشاركا ومشاركة يمثلون 24 فريقاً يتنافسون في مسابقة (حاور) عن بعد

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شارك (96) ستة وتسعون شاب وشابة من مختلف مناطق المملكة، في مسابقة حاور، التي تنظمها أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن بعد، حيث بلغ مجموع الفرق (12) فريقا من الشباب و (12) فريقاً من الشابات، بحيث يضم كل فريق ( 4 ) أعضاء .

وتهدف المسابقة إلى تمكين الشباب والشابات من إتقان مهارات الحوار والتناظر بأساليب علمية، كما تهدف إلى تمكينهم من مهارات إدارة الحوار وعرض الأفكار، وتطبيق مهارات التحليل وتقويم الأفكار ونقدها بموضوعية، إضافةً إلى إتقان مهارات البحث والاستقصاء لجمع المعلومات.

وتأتي هذه المسابقة كإحدى مبادرات المركز للعمل عن بعد، لنشر وتعزيز قيم الحوار والتعايش والتسامح والتلاحم الوطني بين كافة أطياف المجتمع. وقد رصد المركز عدداً من الجوائز للمسابقة تبلغ قيمتها (48000) ريال حيث سيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من الشباب على جائزة مقدارها 12000 ريال، والفائز الثاني 8000 ريال،

والفائز الثالث 4000 ريال، كما يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول من الفتيات على جائزة مقدارها 12000 ألف ريال، والفريق الثاني 8000 ريال، والفريق الثالث 4000 ريال.

وخلال فترة التسجيل قام فريقُ التنسيق بمراجعة بيانات المسجلين والتأكد من اكتمال العدد واعتماد ترشيح وقبول الفرق المشاركة، وقد اجتمع فريق المسابقة يوم السبت الماضي 18 أبريل 2020م، عن بعد، لمناقشة آليات سير المسابقة عمليا وفنيا، وإدارة لجان التحكيم للمناظرات وفق المعايير المحددة.

كما أقيم يوم الاثنين الماضي 20 أبريل 2020م، دورة تدريبية ( عن بعد ) حول مهارات الحوار والتناظر لجميع المشاركين، إضافة الى التواصل مع الفرق المشاركة لإعطاء التعليمات والتوجيهات للمسابقة وتزويدهم بدليل المسابقة والموضوعات المحددة لكل فريق.

واشتملت المسابقة على الموضوعات الآتية: استثمار الوقت في تطوير الذات، والالتزام بالأنظمة والقرارات الوطنية، والتطوع ودوافعه، والحجر المنزلي ودوره في تطوير الذات.

يذكر أن فعاليات المسابقة تُنَفَّذ من خلال برنامج: ” زوم ” ( عن بعد ) عبر غرفتين بحيث تضم كل غرفة عددا من الفرق إضافة إلى لجنة التحكيم، هذا وستعلن نتائج المسابقة يوم الأربعاء القادم 22 أبريل عبر موقع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.