احدث الأخبار

سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير
أبرز المواد
 إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً
أبرز المواد
 توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 3.64%
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يدشن موقع ومتجر “تراؤف”
أبرز المواد
 الغرف السعودية يتوقع تخفيف الإغلاق وعودة الأعمال يونيو المقبل
أبرز المواد
 شفاء 45 حالة من فيروس كورونا المستجد في الكويت
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تعلن تنازل “صندوق الاستثمارات العامة” عن نصيبه في توزيعات الأرباح عن 2019
أبرز المواد
 النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال
أبرز المواد
 مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
أبرز المواد
سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

أبرز المواد
إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

أبرز المواد

سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=855867
المناطق_الرياض

سجلت سلطنة عمان اليوم 98 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلّي للحالات إلى 1508 حالات، وعدد الوفيات إلى 8.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 39 من الحالات لعمانيين، و59 لغير العمانيين، مؤكدة أن 238 حالة تماثلت للشفاء.

روابط ذات صلة

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا
“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير
إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*