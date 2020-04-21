سلطنة عمان تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت سلطنة عمان اليوم 98 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الكلّي للحالات إلى 1508 حالات، وعدد الوفيات إلى 8.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن 39 من الحالات لعمانيين، و59 لغير العمانيين، مؤكدة أن 238 حالة تماثلت للشفاء.