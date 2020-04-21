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إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً
http://almnatiq.net/?p=855871
المناطق_وكالات

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به ليقترب من 2.5 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و483 ألفا عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 652 ألف حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع ليتجاوز 170 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 793 ألف إصابة إلى جانب نحو 42 ألف و500 وفاة، وسجلت إسبانيا نحو 200 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 181 ألف إصابة ونحو 24 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و758 إصابة و4632 وفاة.

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