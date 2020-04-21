احدث الأخبار

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير
أبرز المواد
 إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً
أبرز المواد
 توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة
أبرز المواد
 سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 3.64%
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يدشن موقع ومتجر “تراؤف”
أبرز المواد
 الغرف السعودية يتوقع تخفيف الإغلاق وعودة الأعمال يونيو المقبل
أبرز المواد
 شفاء 45 حالة من فيروس كورونا المستجد في الكويت
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تعلن تنازل “صندوق الاستثمارات العامة” عن نصيبه في توزيعات الأرباح عن 2019
أبرز المواد
 النيابة تحذر الوافدين من ارتكاب هذه المخالفة.. عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال
أبرز المواد
 مزن ركامية ضخمة تتشكل.. المسند: “الماطرة الربيعية” ما زالت نشطة
أبرز المواد
 شاهد: مواطن يتفاجأ بوجود ثعبان ضخم داخل خزان منزله رغم إغلاقه بالقفل!
أبرز المواد
هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

أبرز المواد
إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

أبرز المواد
توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة

توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة

أبرز المواد

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا

هاكرز يسرقون 100 مليون يورو من أموال مكافحة “كورونا” في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=855872
المناطق_الرياض

تمكنت شبكة لصوص وهاكرز من الاستيلاء على عشرات الملايين من اليوروهات المخصصة للمساعدات المالية الألمانية لمواجهة تفشي كورونا في البلاد، باستخدام الإنترنت.

وكشفت صحيفة “Handelsblatt” الألمانية تقريرًا يوثق تفاصيل عن عملية السرقة التي أسفرت عن اختفاء الأموال المخصصة من الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

ووفقًا للتقرير الذي نقلته “سبوتنيك عربي”، استخدم المجرمون الإلكترونيون مخططًا احتياليًّا؛ إذ أنشأوا أولًا نسخة من الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تستخدمه مقاطعة شمال الراين – وستفاليا (NRW) لتوزيع مساعدات فيروس كورونا على الشركات والعاملين، ثم أطلقوا حملة بريد إلكتروني لجذب المستخدمين إلى الموقع الوهمي وسرقة بيانات اعتمادهم، وفي النهاية طلب المحتالون مساعدة مالية.

واستمر المخطط لمدة ثلاثة أسابيع حتى 9 أبريل، وحدث عندما علّقت الحكومة المحلية المدفوعات مؤقتًا على موقعها عن الإنترنت، وفي غضون ذلك، تَلَقّت الشرطة 576 تقريرًا رسميًّا عن الاحتيال، مع دفعات تتراوح من 9000 يورو إلى 25000 يورو؛ وهذا يعني أن الحكومة ربما خسرت ما بين 31 إلى 100 مليون يورو (نحو 34 إلى 109 ملايين دولار).

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير

“الأرصاد” تنبّه من هطول أمطار على عسير
إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً

إصابات كورونا تقترب من 2.5 مليون والوفيات تتجاوز 170 ألفاً
توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة

توجيه من النقد بخصوص تفعيل الحسابات البنكية المجمدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*