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“هدف”: يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف مع 8 برامج دعم أخرى

“هدف”: يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف مع 8 برامج دعم أخرى

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“هدف”: يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف مع 8 برامج دعم أخرى

“هدف”: يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف مع 8 برامج دعم أخرى
http://almnatiq.net/?p=855882
المناطق_الرياض
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص، الاستفادة من دعم الأجور في مبادرة “دعم التوظيف”، للسعوديين والسعوديات الذين استفادوا سابقًا من برامج: التدريب على رأس العمل (تمهير)، الشهادات المهنية الاحترافية، دعم نمو التوطين، دعم العمل الجزئي، إعانة الباحثين عن عمل، دعم أجر أيام غسيل الكلى، دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة (قرة)، ودعم نقل المرأة العاملة (وصول).

كما أنه يُمكن لمن استفاد من برنامج “دعم التوظيف لرفع المهارات” لمدة أقل من 24 شهرًا، الاستفادة من المدة المكملة لها، في مبادرة “دعم التوظيف“.

وتدعم المبادرة أجور المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم، في جميع الوظائف بالقطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، وبنسبة تبدأ من 30٪ وحتى 50٪ من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، على أن يتراوح الأجر بين 4 آلاف و 15 ألف ريال.

كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10٪ عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50٪ من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن المنشآت التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط: https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل “برنامج دعم التوظيف”، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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