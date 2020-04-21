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الصحة العالمية: الطعام الذى يصل عبر خدمة “الدليفري” لا ينقل العدوى بفيروس (كوفيد-19)

الصحة العالمية: الطعام الذى يصل عبر خدمة “الدليفري” لا ينقل العدوى بفيروس (كوفيد-19)
http://almnatiq.net/?p=855887
المناطق_الرياض

حسمت منظمة الصحة العالمية الجدل حول  ما إذا كان الطعام الذي نطلبه عبر خدمة التوصيل «الديليفري» من الممكن أن ينقل عدوى فيروس كورونا من شخص لآخر.

وأكدت المنظمة في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ” تويتر” أن الطعام الذى يصل عبر خدمة “الدليفري” لا ينقل العدوى بفيروس (كوفيد-19).

وقالت الطبيبة مها طلعت، المستشار الإقليمي في المنظمة العالمية، إن فيروس كورونا لا ينتقل عبر الطعام عمومًا، ولكن يُفضل الابتعاد عن الشخص الذي يجلب الطعام بمتر ونصف المتر على الأقل.

وأوضحت أنه لابد من التخلص من الأكياس مباشرة، وبعدها يجب غسل اليدين جيدًا، وتناول ما طلبناه دون هلع، وبالنسبة للفواكه أو الخضار، فأشارت إلى أنه يكفي غسل ما نود تناوله جيدًا.

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