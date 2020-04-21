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وفرة المعروض وتنوعها ترفع الحركة الشرائية بأسواق الأنعام

وفرة المعروض وتنوعها ترفع الحركة الشرائية بأسواق الأنعام
http://almnatiq.net/?p=855900
المناطق - الرياض

تشهد أسواق الأنعام بالعاصمة المقدسة حركة شرائية من قبل المواطنين والمقيمين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ، وتتميز الأسواق بوفرة المعروض وتنوعها من جمال وعجول وضأن وماعز ، في الوقت الذي يفضل بعض المستهلكين الشراء بواسطة التطبيقات المتخصصة في تسويق اللحوم وإيصالها إلى المنازل .
واستطلعت ” واس ” حال حركة العرض والطلب بأسواق الأغنام والماشية في الموقع الجديد بالعكيشية وبعض المواقع الأخرى حيث سجلت أسعار الأغنام ارتفاعا متفاوتاً بحسب النوع بنسبة 15 – 35 % ليصل سعر الخروف الحري ما بين 1100 – 1400 ريال وقفز سعر السواكني من 1300 إلى 1600 ريال وسعر الأغنام الرومانية ما بين 900 – 1100 ريال .
وعلى غير العادة فإن الاستهلاك المحلي للحوم بمكة المكرمة يزاد خلال شهر رمضان نظراً لتنوع مواد السفرة المكية وهو ما أكده أيمن الصاعدي ، فيما قال محسن الهذلي أحد بائعي الأغنام :” إن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال الشهر الفضيل وأن زيادة أسعار الأغنام والمواشي يرجع لزيادة الطلب وقلة المستورد خاصة السواكني “، مشيراً إلى انتعاش أسواق الماشية خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك و أن الاستعداد للموسم يبدأ قبل شهر من خلال توفير الكميات لمواجهة الطلب المرتفع .
يذكر أن أمانة العاصمة المقدسة تقوم بحملات رقابية على أسواق الأغنام بالعكيشية والمواقع الأخرى لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي ، كما زادت من فرقها الميدانية التي تقوم بالجولات على مدار الساعة مع قرب شهر رمضان المبارك.

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