احدث الأخبار

هل تعلم أن الأرض يمكنها نقل عدوي “كورونا” من خلال الأحذية؟
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من رفع قيود كورونا
أبرز المواد
 كورونا و”فيتامين الشمس”.. أمل جديد على طريق مكافحة الوباء
أبرز المواد
 قال الأطباء “سيعيش يوما واحدا”.. ثم خرج على قدميه
أبرز المواد
 رابطة الدوري الإسباني ترفع قيمة مساعداتها لكرة القدم للهواة
أبرز المواد
 البقاء للأقوى.. النساء يتفوقن جينيا على الرجال
أبرز المواد
 تعقيم المرافق العامة في مقنا
منطقة تبوك
 الجهات المختصة لدراسة أوضاع سكن العمالة بدومة الجندل تباشر مهامها
منطقة الجوف
 البلديات تطلق خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول للأنشطة المستثناة
أبرز المواد
 لجنة تنظيم سكن العمال تضع آلية عمل متكاملة للجان البلديات
أبرز المواد
 نظام “أجير” يُتيح للمنشآت رفع السير الذاتية لعمالتها لتمكين إعارتها بشكل أسرع
أبرز المواد
 تراحم تبوك توزع دفعة جديدة من الشيكات لأسر النزلاء
منوعات
هل تعلم أن الأرض يمكنها نقل عدوي “كورونا” من خلال الأحذية؟

هل تعلم أن الأرض يمكنها نقل عدوي “كورونا” من خلال الأحذية؟

أبرز المواد
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من رفع قيود كورونا

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من رفع قيود كورونا

أبرز المواد
كورونا و”فيتامين الشمس”.. أمل جديد على طريق مكافحة الوباء

كورونا و”فيتامين الشمس”.. أمل جديد على طريق مكافحة الوباء

أبرز المواد
قال الأطباء “سيعيش يوما واحدا”.. ثم خرج على قدميه

قال الأطباء “سيعيش يوما واحدا”.. ثم خرج على قدميه

أبرز المواد

هل تعلم أن الأرض يمكنها نقل عدوي “كورونا” من خلال الأحذية؟

هل تعلم أن الأرض يمكنها نقل عدوي “كورونا” من خلال الأحذية؟
http://almnatiq.net/?p=855914
المناطق - وكالات

في نصائح لوزارة الصحة المصرية، أكد مدير إدارة مكافحة العدوى، إيهاب عطية، ضرورة الحذر عند التعامل مع أي شخص محتمل أنه مصاب بفيروس كورونا، لأخذ كافة الاحتياطات تجاهه.

وأوضح خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على “فيسبوك” أن وضع الملابس في الشمس يساهم في تقليل فترة بقاء الفيروس.

ونصح بمنع القبلات والأحضان بعد الدخول إلى المنزل وتجنب التعامل مع الحوامل وكبار السن لمنع العدوي.

وأكد أن هناك 3 فئات يجب عليهم عدم الخروج من المنزل وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل وفي حال التقاط العدوي يتأثرون بالمرض كثيرا.

كما نصح بتجنب المواصلات العامة واستقلال السيارات الخاصة، مشيرا إلى أنه في حالة التقارب من المواطنين سواء المترو أو الأسانسير يجب ارتداء كمامة أو إبعاد الوجوه عن بعضها.

وأشار عطية إلى أن القفاز يحمي من يرتديه إلا في حالة ارتدائه لفترة طويلة يمكن أن يسبب أذى لغيره، مؤكدا أن غسيل الأيدي أفضل من ارتداء القفاز.

وأوضح مدير إدارة مكافحة العدوى المصرية أن التعامل مع الكمامات بصورة خاطئة يمكن أن يسبب في نقل الفيروسات.

وأضاف أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فقط، مشيرا إلى أن ما تردد عن انتقاله بالهواء ليس له علاقة بالمجتمع بل في الرعاية المركزة فقط لذا تم اتخاذ احتياطات داخل غرف العناية المركزة وارتداء كمامات “إن 95”.

وأكد أن الرذاذ ينتهي عند مسافة 90 سم وفي حالة البعد عن المصاب متر ونصف لا يمكن أن تحدث عدوي، مشيرا إلى أن الأرض يمكنها نقل العدوي من خلال الأحذية.

وشدد على ضرورة تطهير الأحذية قبل الدخول المنزل، وأن غسيل الأيدي يساعد في التطهير وله الأولوية عن استخدام الكحول وهو بديل جيد في حالة عدم توافر المياه والصابون، إلا أن كثرة استخدام الكحول يسبب التهابات للجلد ويقتل البكتيريا المفيدة على الجلد.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من رفع قيود كورونا

الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. وتحذر من رفع قيود كورونا
كورونا و”فيتامين الشمس”.. أمل جديد على طريق مكافحة الوباء

كورونا و”فيتامين الشمس”.. أمل جديد على طريق مكافحة الوباء
قال الأطباء “سيعيش يوما واحدا”.. ثم خرج على قدميه

قال الأطباء “سيعيش يوما واحدا”.. ثم خرج على قدميه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*