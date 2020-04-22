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توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع

توم هانكس يكشف تجربة كورونا: آلام وإعياء.. واستسلام سريع
http://almnatiq.net/?p=855917
المناطق - وكالات

بعد أن خرج من محنة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، روى الممثل الأميركي الشهير توم هانكس تفاصيل تلك اللحظات الصعبة.

وأعلن هانكس (63 عاما) في مارس الماضي أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بالفيروس أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم، وقد تعافيا في وقت لاحق.

وقال الممثل الأميركي الشهير في برنامج تلفزيوني إنه عانى من آلام شديدة، لكن التجربة الأصعب كانت من نصيب زوجته التي عانت أكثر منه.

وأضاف هانكس أنه كان يشعر بآلام كثيرة في الجسم، ويعاني من الإعياء والحمى.

لكن زوجته، الممثلة ريتا ويلسون، كانت تعاني من ارتفاع أكبر في درجة الحرارة، كما فقدت الإحساس بالتذوق والشم.

وتابع هانكس: “مرت زوجتي بظروف أصعب كثيرا مما مررت به أنا”.

وعزل هانكس وزوجته في مستشفى أسترالي لمدة ثلاثة أيام بعد أن ثبتت إصابتهم، وذلك في بداية استجابة البلاد لمواجهة فيروس كورونا، وقال الممثل الأميركي “لم يريدوا أن ننقل العدوى لآخرين”.

وخلال خضوعه للحجر والعلاج، حاول الممثل الستيني أن يبقى نشيطا بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة، لكنه اعترف بأنه لم ينجح في إكمال جلسة تدريب كاملة.، وقال “استسلمت بعد 12 دقيقة” في إحدى المرات”.

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