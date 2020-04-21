رئيس المجلس البلدي بتيماء يتفقد مشاريع سفلتة بقرية ابيط

تبوك - علي العميري:

قام رئيس المجلس البلدي بمحافظة تيماء حابس بن عبدالله العنزي بجولة تفقدية على المشاريع التي تنفذها البلدية بقرية ابيط

حيث شملت الجولة مشروع السفلتة بقرية ابيط وسرعة انجاز الاعمال .

و أكد رئيس المجلس البلدي أن هذه الجولة تأتي من ضمن العديد من الجولات الميدانية على المشاريع البلدية حيث نتطلع في المجلس على مزيد من التنمية بكافة مجالاتها.

وفي الختام قدم رئيس المجلس البلدي شكر وتقدير لرئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي على الجهود المبذوله لمكافحة فيروس كورونا واعمال رش المعقمات والمطهرات داخل المحافظه والقرى التابعه لها ورش الشاحنات قبل دخولهم للمحافظه على مدار الساعه بالاضافه الي متابعته اعمال المشاريع وسرعة انجازها التي تقوم بها البلديه لنهضة المحافظة والقرى التابعه والرقي بها .