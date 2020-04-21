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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ محمد المشنوي الفيفي

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ محمد المشنوي الفيفي
http://almnatiq.net/?p=855940
جازان -فضه عطيف :

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تعازيه ومواساته إلى الشيخ حسين بن محمد المشنوي الفيفي شيخ قبيلة المشنوي بمحافظة فيفاء وأخوانه ، في وفاة والدهم الشيخ محمد بن جابر المشنوي الفيفي – رحمه الله – شيخ قبيلة المشنوي بفيفاء سابقا .

وسأل سموه الله عز وجل ، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
ونوه سمو أمير جازان بما قدمه الفقيد الشيخ المشنوي خلال عمله ، وما كان له من اعمال جليلة ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة فيفاء وخدمة الوطن والمواطن .
فيما أعرب الشيخ حسين المشنوي الفيفي وكافة أسرتهم عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله أن يحفظ سموه الكريم وأن لا يريه أَي مكروه.

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