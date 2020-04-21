اجتماع عن بعد لمنسوبي الهلال الأحمر ومدراء المراكز الاسعافية بالجوف

المناطق - الجوف :

اجتمع سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان صباح اليوم الثلاثاء بمدراء المراكز الإسعافية والإدارات التشغيلية بالفرع .

وجرى خلال الإجتماع بحث المواضيع على جدول الأعمال والتي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل كافة العقبات بما يضمن تقديم أعلى معايير الجودة التشغيلية .

وفي ختام الإجتماع شدد سعادة مدير عام الفرع على ضرورة تكاتف الجهود خصوصاً في ظل التعامل مع جائحة كورونا ومنع تفشي الوباء معرباً عن شكره لكافة الطواقم الإسعافية العاملة بالميدان على كل ما يبذلونه من جهد و وقت في تقديم أجود الخدمات الطبية لمحتاجيها .