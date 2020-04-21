أمانة الجوف تطلق مجموعة من البرامج و الدورات عن بعد

المناطق - الجوف :

تنظم أمانة منطقة الجوف مجموعه من البرامج والدورات التدريبية عن بعد عبر الاتصال المرئي , والتي تأتي استكمالا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف #أنا_جالس_في_بيتي التي أطلقها سموه مؤخرا تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لمواجهة جائحة كورونا ” كوفيد 19″.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد أن هذه البرامج تهدف إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع وتقديم تجربة ثقافية معرفية وتنمية مهاراتهم الشخصية وستضمن هذه الدورات ثلاثة برامج هي ” التخطيط الشخصي ،المبادرات المجتمعية في الازمات و إدارة فريق العمل وفق الأنماط الشخصية ” ، وستكون هذه الدورات باستخدام من خلال الاتصال المرئي عن بعد.

ويمكن للراغبين التسجيل إلكترونياً من خلال موقع الأمانة الإلكتروني:

www.amanataljouf.gov.sa