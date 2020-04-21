أمانة الجوف تحصر مواقع سكن العمالة الوافدة وتنقلهم لسكن جديد

المناطق - الجوف :

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف امير منطقة الجوف وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قامت أمانة منطقة الجوف بمشاركة مع اللجنة المشكلة لدراسة وضع مساكن العمالة في منطقة الجوف وتم حصر كافة مواقع سكن العمالة الوافدة بمدينة سكاكا وتم وزيارة 71 موقع حتى الآن والكشف على نحو 6146 عامل، كما تم تسكين 440 عاملاً في المدارس الحكومية بشكل مؤقت بعد استلامها من مديرية التربية والتعليم بمنطقة الجوف وذلك حسب الدليل الإرشادي لاسم الحي و سعة المبنى .

كما نفذت أمانة الجوف حملاتها الميدانية لتعقيم وتطهير مجمعات سكن العمالة وتوعيتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا وحماية سكان منطقة الجوف من مخاطر انتقال العدوى، ودراسة وضع هذه المجمعات والعمل على معالجتها عبر لجنة مشكلة من الأمانة وعدة جهات حكومية.

كما أن القطاع البلدي بمنطقة الجوف يقوم بتنفيذ حزمة من المبادرات لحماية السكان من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد من فحص عمالة الشركات طبقاً لتعليمات الجهات الحكومية ودليل اشتراطات سكن العمالة.

كما أن العمل جارٍ لمتابعة برنامج الزيارات لمجمعات سكن العمالة وقد قامت اللجنة بنقل عدد (79) مقيم إلى مدرسة أبو بكر الصديق

كما تم نقل عدد (91) مقيم إلى مدرسة الملك عبدالعزيز , كما تم نقل عدد (50 ) مقيم إلى مدرسة مصعب بن عمير بحي قارا , و تم نقل عدد (167) مقيم إلى مخيم أمانه منطقة الجوف على الطريق الإقليمي وتم توفير المعيشة لهم وما يلزمهم من خدمات .