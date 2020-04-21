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تعليم الطائف : تدريب أكثر من 165 منسق ومنسقة للأمن والسلامة على مكافحة العدوى والوقاية من كورونا

تعليم الطائف : تدريب أكثر من 165 منسق ومنسقة للأمن والسلامة على مكافحة العدوى والوقاية من كورونا

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تعليم الطائف : تدريب أكثر من 165 منسق ومنسقة للأمن والسلامة على مكافحة العدوى والوقاية من كورونا

تعليم الطائف : تدريب أكثر من 165 منسق ومنسقة للأمن والسلامة على مكافحة العدوى والوقاية من كورونا
http://almnatiq.net/?p=855998
الطائف - عادل الزهراني

رفعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية من مستوى الوعي بمفهوم الأمن والسلامة لمواجهة فيروس كورونا ومكافحة العدوى ، وذلك من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والبرامج الموجهة عن بعد والتي تستهدف منسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية  بالمدارس ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على الدور الفاعل الذي تقدمه إدارة الأمن والسلامة المدرسية في رفع الوعي بمفهوم الأمن والسلامة  والجهود التي تبذلها ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لمواجهة فيروس كورونا ، حيث درَّبت أكثر من 85 منسق ومنسقة لها في مدارس البنين والبنات على إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، كما تم تدريب 80 منسق ومنسقة عن بعد على مكافحة العدوى بمشاركة الهلال الأحمر السعودي ، إضافة إلى دورات تدريبية أخرى في مجالات إدارة الأزمات والكوارث وإخلاء المنشآت التعليمية والحجر المنزلي الآمن والتي نفذت عن بعد بمتابعة من المدير العام للتعليم بالطائف طلال بن مبارك اللهيبي.
كما حرصت إدارة الأمن والسلامة على استثمار فترة الحجر المنزلي للأسر في نشر ثقافة الأمن والسلامة بالمنازل من خلال إطلاقها مسابقة البيت الآمن للبنين والبنات وذلك من خلال حسابها على منصة تويتر إيماناً منها بأهمية المشاركة المجتمعية تجاه المجتمع بهدف نشر الوعي والتثقيف عن السلامة في المنازل ووجود الأدوات الضرورية للسلامة بما يسهم في إيجاد بيئات منزلية آمنة.

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