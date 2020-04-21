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صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان عبر تطبيق الواتس آب

صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان عبر تطبيق الواتس آب

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صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان عبر تطبيق الواتس آب

صحة حفر الباطن تطلق خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان عبر تطبيق الواتس آب
http://almnatiq.net/?p=856001
أطلقت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن خدمة الاستشارة عن بعد لعيادات الأسنان خارج أوقات العمل ، وذلك من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب على الأرقام المخصصة،حيث يتم استقبال الاستشارات المتعلقة بمشاكل الأسنان من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة (4 مساءً ) حتى الساعة ( 8 مساءً ) ويقدم الاستشارة اخصائيين علاج عصب ، طب أسنان أطفال ، جراحة وجه وفكين ، جراحة وأمراض اللثة ، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات ، تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة بأمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل وتأتي هذه الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره.

وتؤكد صحة حفر الباطن على حرصها الدائم في توفير الخدمات والاستشارات الطبية  للمواطنين والمقيمين وهم في منازلهم دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات

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