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“الصحة” تستفيد من البوابة الجيومكانية الوطنية ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=856010
المناطق - واس

قدمت الهيئة العامة للمساحة “المعلومات الجيومكانية” إلى وزارة الصحة لدعم مشروع بناء نظم المعلومات الجغرافية ومنظومة اتخاذ القرار لمكافحة فيروس كورونا المستجد ” COVID19 ” , حيث يمكن لهذه المعلومات الإسهام في تسهيل وتنفيذ إجراءات التقصي الوبائي والمسح النشط.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للمساحة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير المعلومات الجيومكانية، لما لهذه المعلومات من أهمية في مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى اتخاذ القرار .
ودعت الهيئة العامة للمساحة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من البوابة الجيومكانية الوطنية التي توفر المعلومات الجيومكانية بعدما تم جمعها من الجهات الحكومية المنتجة لهذه البيانات والعمل على تكاملها وتوحيدها ورفعها في البوابة الجيومكانية الوطنية، مما يسهل على المستفيدين الحصول على هذه المعلومات الجيومكانية وكذلك تبادل ومشاركة المعلومات الجيومكانية بين المستفيدين والمنتجين.

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