بلدية محافظة تيماء تنفذ مشاريع سفلتة بحي الرحمانية

تبوك - علي العميري

تواصل بلدية محافظة تيماء أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات المتضمنة، مختلف الخدمات البلدية في مدن ومراكز وهجر المحافظة التي تقع ضمن نطاق إشراف بلدية المحافظة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن بلدية محافظة تيماء تنفذ حالياً استكمال اعمال سفلتة وجاري اعمال وردم وتسوية الشوارع تمهيداً للسفلتة بحي الرحمانية ، ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة والقرى التابعه لها .

وأشار إلى أن استكمال أعمال سفلتة داخل حي الرحمانيه والقرى التابعه لها يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة, مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.