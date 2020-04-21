احدث الأخبار

بعد تداول معلومات تفيد بأن صحته متدهورة .. أميركا: لا نعلم شيئاً عن حالة زعيم كوريا الشمالية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي
المنطقة الشرقية
 بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء
منطقة الرياض
 اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتقنية المعلومات تجتمع عن بعد
منطقة الرياض
 أمير القصيم يطلق “عن بعد” النظام الإلكتروني لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا بالمنطقة
منطقة القصيم
 بلدية محافظة تيماء تنفذ مشاريع سفلتة بحي الرحمانية
منطقة تبوك
 الداخلية : تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصرًا
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يدشن مشروع الترجمة الفورية لتلاوة أئمة الحرمين في صلاتي التراويح والقيام عبر القنوات الفضائية
أبرز المواد
 أمير عسير يوجه بتنفيذ مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمنطقة
منطقة عسير
 “الصحة” تستفيد من البوابة الجيومكانية الوطنية ضمن جهودها لمكافحة فيروس كورونا
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية والقروية” تصنّف البلاغات الواردة عبر خدمة 940 في التصدّي لأزمة “كورونا”
أبرز المواد
بعد تداول معلومات تفيد بأن صحته متدهورة .. أميركا: لا نعلم شيئاً عن حالة زعيم كوريا الشمالية

بعد تداول معلومات تفيد بأن صحته متدهورة .. أميركا: لا نعلم شيئاً عن حالة زعيم كوريا الشمالية

أبرز المواد
أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي

أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي

المنطقة الشرقية
بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء

بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء

منطقة الرياض
اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتقنية المعلومات تجتمع عن بعد

اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتقنية المعلومات تجتمع عن بعد

منطقة الرياض

بلدية محافظة تيماء تنفذ مشاريع سفلتة بحي الرحمانية

بلدية محافظة تيماء تنفذ مشاريع سفلتة بحي الرحمانية
http://almnatiq.net/?p=856030
تبوك - علي العميري
تواصل بلدية محافظة تيماء أعمالها التطويرية في تنفيذ عدد من المشروعات المتضمنة، مختلف الخدمات البلدية في مدن ومراكز وهجر المحافظة التي تقع ضمن نطاق إشراف بلدية المحافظة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام فواز العنزي أن بلدية محافظة تيماء تنفذ حالياً استكمال اعمال سفلتة وجاري اعمال وردم وتسوية الشوارع تمهيداً للسفلتة بحي الرحمانية ، ضمن أعمال مشروعات السفلته والأرصفة والإنارة بالمحافظة والقرى التابعه لها .
وأشار إلى أن استكمال أعمال سفلتة داخل حي الرحمانيه والقرى التابعه لها يأتي امتدادًا للمشروعات التي تقوم بها البلدية في الأحياء الجديدة بالمحافظة للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة, مؤكدًا أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة، ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة، خدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة.

روابط ذات صلة

رئيس المجلس البلدي بتيماء يتفقد مشاريع سفلتة بقرية ابيط

رئيس المجلس البلدي بتيماء يتفقد مشاريع سفلتة بقرية ابيط
جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا

جمعية الرعاية الصحية بتبوك تجري أكثر من 20,000 الف فرز بصري للوقاية من كورونا
” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

” دوائية تبوك ” تنتج أكثر من مليار وحدة دوائية ترفد الاحتياج الطبي في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*