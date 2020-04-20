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أمير القصيم يطلق “عن بعد” النظام الإلكتروني لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا بالمنطقة

أمير القصيم يطلق “عن بعد” النظام الإلكتروني لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=856036
المناطق - واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة اليوم عن بعد, النظام الإلكتروني لرصد المؤشرات الخاصة بفيروس كورونا بالمنطقة, بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, وبمشاركة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي, والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع.
وشاهد سموه تفاصيل العمل في النظام الإلكتروني والتجهيزات والمستلزمات الطبية المتوفرة بمستشفيات المنطقة والمرتبطة بالكوارث والأزمات، وعدد الحالات الخاصة بفيروس كورونا سواءً المشتبه بها أو المؤكدة.
واستمع سموه من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع عن تفاصيل النظام الإلكتروني من خلال تصميم خريطة رقمية تشمل جميع مستشفيات المنطقة, وتوضح مواقع المستشفيات والسعة السريرية ونسب الأشغال والسعة السريرية لغرف العزل والتحكم في توجيه فرق مكافحة العدوى إلكترونياً إلى المستشفيات حسب الاحتياج وعدد الممارسين الصحيين بأقسام مكافحة العدوى.
وأكد سمو أمير منطقة القصيم أن هناك عمل وجودة ومهنية عظيمة تقدمها الشؤون الصحية والتجمع الصحي بالمنطقة وعلى أعلى المستويات للوقاية من فيروس كورونا ومن المهم تعاون الجميع في ذلك, مفتخراً بأبطال الصحة الذين يسابقون الزمن بالدقيقة للتعامل مع مستجدات الوقاية والعلاج من الفيروس, ويبقى الدور على وعي المواطن والمقيم لحماية نفسه من العدوى وانتشار هذا الوباء من خلال محافظته على نفسة وعلى من حوله والالتزام بجميع التعليمات والاحترازات للوقاية من فيروس كورونا.
وأشار سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى أن هذا النظام سيسهم بإذن الله في مراقبة جميع المؤشرات الخاصة بمستشفيات المنطقة وما يستجد من الإصابات والحالات المشتبه بها ومراقبة المنشآت الصحية والتأكد من سلامة سير العمل وبشكل مباشر, مشدداً على عدم التهاون لسلامة الجميع واستمرار اتباع التعليمات الوقائية الصحية ورفع معدل الوعي والتباعد الاجتماعي لما له من ضرورة قصوى لسلامة الجميع, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

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