اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتقنية المعلومات تجتمع عن بعد

القاهرة - مبارك الدوسري

عقدت اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتقنية المعلومات ، مؤخراً إجتماعاً افتراضيا عبر تطبيق zoom ، بمشاركة الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، الذي نوه في بداية الاجتماع بالجهود المبذولة من الجمعيات الكشفية العربية في هذه الفترة التي يمر العالم اجمع أثر فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح رئيس اللجنة مسعود حساني ، إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال ، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة ، كما تم عرض ما تم إنجازه من أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية ، وتحديد الجدول الزمني للمهام والتكاليف للأعضاء للمرحلة القادمة في إطار تحقيق أهداف اللجنة لعام 2020، واستعراض ما تقوم به الجمعيات الكشفية العربية من جهود في مجابهة فيروس كورونا.

وقد حضر الاجتماع مدير إدارة تنمية المجتمع والشراكات القائم بأعمال إدارة الاتصال أحمد حسن ، و مدير إدارة البرامج والمراحل نسيم ضناوي .