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بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء

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150 متبرعا علىمدار اسبوعين ..

بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء

بنك الدم بمستشفى المجمعة يختتم حملة(تبرع بلاتجمع) بالشراكة مع الجامعة ونادي الفيحاء
http://almnatiq.net/?p=856044
المناطق - الرياض
انهى  بنك الدم بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة الحملة المتنقلة للتبرع بالدم تحت شعار (تبرع بلاتجمع) والتي امتدت لأسبوعين بعد تمديدها نظرا للإقبال الكبير من المتبرعين والذي تجاوز  عددهم اكثر من 150 متبرعا  تفاعلو مع  المبادرة والتي كانت بالتعاون مع جامعة المجمعة واصدقاء بنك الدم “دان” وبرعاية نادي الفيحاء بمحافظة المجمعة.
من جانبه  أوضح رئيس قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك خالد  الأستاذ عبدالله بن صعيب   ان هذه المبادرة  المتنقلة تهدف إلى تسهيل عملية التبرع للراغبين من خلال وصول الحافلة المتنقله  لمنازل المتبرعين دون الحاجة إلى قدومهم لبنك الدم وذلك لدعم بنك الدم وتسهيلاً على الراغبين بالتبرع بالدم في ظل الأوضاع الراهنة والتزاماً بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها أجهزة الدولة بمختلف القطاعات.
وفي الإطار  ذاته  قدم سعادة مدير المستشفى الدكتور خالد بن عبدالله القحطاني شكره وتقديره للقائمين على هذه الحملة ولجامعة المجمعة نظير تعاونهم الدائم ونادي الفيحاء لرعايتهم هذه الحملة والأخوة المتبرعين سائلاً المولى أن يجيزهم خير الجزاء ويحفظ بلادنا من هذا الوباء ويديم على الجميع الصحة والعافية.

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