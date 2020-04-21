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أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي

أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي

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أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي

أمانة الشرقية: تعقيم مستمر لمسالخ اللحوم بعد الانتهاء من العمل اليومي
http://almnatiq.net/?p=856052
المناطق - الدمام

ضمن الجهود الاحترازية والوقائية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية لمواجهة فايروس “كورونا “، والتي تأتي استمرارا للجهود المبذولة للحد من انتشار هذه الجائحة، جاء من ضمنها أعمال التعقيم والتطهير للأحياء والشوارع العامة، وأماكن التلامس  ومجمعات سكن العمالة، وكذلك المنشآت التي يتوافد إليها المستهلكين بكثرة، وتحديداً في هذه الفترة كأسواق الأغنام والمسالخ.

و أشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، إلى اهتمام الأمانة بتطهير وتعقيم سكن العمل الخاص بالعمالة فيه، تعقيم الطرقات الداخلية بالمسلخ، والوقوف على آلية الذبح والإشراف عليه من قِبل مختصين، والتعقيم بعد الانتهاء من العمل اليومي، إضافةً الى تطهير وتعقيم سيارة نقل اللحوم.

وأكّد الصفيان أن الأمانة تُكلّل جهودها للمحافظة على الصحة العامة للمواطن والمقيم، والتي تأتي تماشياً مع الجهود المبذولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.

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